Минулої доби росіяни обстріляли 14 населених пунктів на Запоріжжі, дві особи загинули

Минулої доби росіяни обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області. В результаті дві людини загинули, ще дві зазнали поранень.

Про це повідомив у Telegram очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Ворог двічі вдарив з авіації, атакував з БПЛА, бив з РСЗВ по Гуляйполю, Залізничному, Гуляйпільському, Ольгівському, 75 артобстрілів здійснив по Новоандріївці, Верхній Терсі, Кам’янському, Степовому та інших прифронтових селах.

"За добу ворог забрав життя двох жителів області, ще двоє отримали поранення і знаходяться у лікувальних закладах.

Надвечір ворог обстрілів Залізничне. У своєму помешканні загинув 44-річний чоловік. У Гуляйполі мінно-вибухові травми отримала 64-річна жінка. Додалося 34 зруйновані об'єкти: багатоповерхові та приватні будинки, майно людей, комунікації", - додав Малашко.

Нагадаємо, вночі13 червня Росія здійснила комбіновану атаку на українські міста із застосуванням крилатих ракет авіаційного базування, які запустили стратегічні бомбардувальники з Каспію, а також дронів-камікадзе типу «Шахед».