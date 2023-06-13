Росія атакувала крилатими ракетами та «Шахедами» Харків, Кривий Ріг, Київ та Дніпро

Уночі 13 червня Росія здійснила комбіновану атаку на українські міста із застосуванням крилатих ракет авіаційного базування, які запустили стратегічні бомбардувальники з Каспію, а також дронів-камікадзе типу «Шахед».

У Харкові «Шахеди», за інформацією міського голови Ігоря Терехова, атакували об'єкти цивільної інфраструктури міста Харкова.

«Попередньо в одному випадку постраждало комунальне підприємство у Київському районі, а в іншому випадку – складське приміщення у Салтівському, де внаслідок вибуху сталася пожежа», – зазначив він.

У Кривому Розі росіяни поцілили ракетами кілька мирних об'єктів, у тому числі у п'ятиповерховий будинок.

«Працюють всі екстрені служби, закінчується гасіння пожеж. Швидка надає допомогу, є постраждалі у вкрай тяжкому стані, ймовірно є люди під завалами», – повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул. Київ ворог атакував крилатими ракетами Х-101/555.

За інформацією керівника КМВА Сергія Попка, всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва були виявлені та успішно знищені силами і засобами протиповітряної оборони.

«Наразі інформація щодо жертв чи руйнувань не надходила», – зазначив він.

За повідомленням Liga.net, у Дніпрі пролунали вибухи – працювало ППО.