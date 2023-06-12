Головне за день. Понеділок, 12 червня

Звільнення семи населених пунктів, наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС, 23 бойових зіткнення на сході, підготовка до теракту в окупованому Армянську, смерть Берлусконі. Яким запам’ятається 474-й день повномасштабної війни.

Під час наступальної операції українського війська у Донецькому та Таврійському операційних районах вдалося звільнити сім населених пунктів.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, йдеться про Лобкове, Левадне, Новодарівку, Нескучне, Сторожеве, Макарівку і Благодатне.

"Просування військ наступального угруповання склало 6,5 км. Площа території взятої під контроль 90 кВ.км", - додала Маляр.

Станом на 13:00 12 червня було відомо про десятьох загиблих унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. 42 людини вважаються зниклими безвісти, зокрема сім дітей.

Серед загиблих – вісім людей у Херсонській області, двоє у Миколаївській, повідомили в МВС.

Підтопленими залишаються 46 населених пунктів Херсонської області: 32 на підконтрольній території, 14 на окупованій. Евакуйовано 2743 осіб, з яких 205 дітей та 76 маломобільних осіб.

У Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт. Евакуйовано 982 осіб, серед яких 167 дітей.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу відбулось 23 бойових зіткнення.

Росіяни завдали двох ракетних ударів крилатими ракетами морського базування “Калібр” по житлових будинках на Харківщині та 17 авіаударів і здійснили близько 22 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Російські окупанти у понеділок, 12 червня, обстріляли Оріхів у Запорізькій області, одна людина загинула. Крім того, з гелікоптерів вороги обстріляли село на Харківщині.

Авіація Сил оборони за добу завдала вісьмох ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, два зенітно-ракетних комплекси, район зосередження особового складу противника і три його артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.

Українські захисники знищили ворожий гелікоптер Ка-52 та БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 12 червня – в нашій новині.

Сили оборони України підтвердили звільнення села Новодарівка Запорізької області. Населений пункт деокупували ще 4 червня.

Повідомлення про звільнення зʼявилося 12 червня на сторінці Запорізької окремої бригади територіальної оборони в Facebook.

Росія продовжує підготовку до теракту на заводі "Кримський титан" у Армянську. Окупанти впродовж останніх декількох днів мінують цехи заводу, які продовжують працювати, та закладають вибухівку на території заводу та прилеглій до неї.

Також росіяни готують евакуацію представників окупаційної "адміністрації" та місцеве населення, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

"Теракт на підприємстві «Кримський титан», до якого готуються російські загарбники, означатиме штучну техногенну катастрофу, жахливу за своїми наслідками. На холодильному обладнанні «Кримського титану» використовується близько 200 тонн технологічного аміаку. У випадку вибуху на заводі аміачна хмара, залежно від напрямку вітру, накриє прилеглі райони за півгодини", – зазначила розвідка. Під загрозою передусім опиняться окуповані Армянськ, Красноперекопський район та південні райони Херсонської області.

Після теракту на Каховській ГЕС, що спричинив відсутність води у Північно-Кримському каналі, процеси виробництва на заводі "Кримський титан" в Армянську порушені до критичного рівня. Росіяни не можуть відновити роботу в мінімально належному режимі.

Про підготовку провокації на "Кримському титані" Херсонська ОВА і партизани попередили ще два тижні тому. Ймовірний вибух спричинить викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин та призведе до смертельної небезпеки людей і довкілля. В разі вибуху постраждає не лише Україна, а й Туреччина.

У лікарні у Мілані на 87 році життя помер колишній прем’єр Італії та лідер партії “Вперед, Італія” Сільвіо Берлусконі.

Берлусконі був госпіталізований у Мілані в п'ятницю лише через три тижні після завершення попереднього лікування. У нього були хвороби серця, зокрема несправний клапан, який хірурги замінили в 2016 році. Також Берлусконі госпіталізували через легеневу інфекцію в 2020 році після зараження Covid-19.

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