Скандальний експрем’єр Італії, друг Путіна Берлусконі помер сьогодні у лікарні (оновлено)

Його смерть може дестабілізувати італійську політику в найближчі місяці.

У лікарні у Мілані на 87 році життя помер скандальний колишній прем’єр Італії та лідер партії “Вперед, Італія” Сільвіо Берлусконі.

Про це повідомляє газета Corriere della Sera.

“Сільвіо Берлусконі помер сьогодні в лікарні Сан-Рафаеле в Мілані”, − зазначає видання.

Берлусконі був госпіталізований у Мілані в п'ятницю лише через три тижні після завершення попереднього лікування. У нього були хвороби серця, зокрема несправний клапан, який хірурги замінили в 2016 році. Також Берлусконі госпіталізували через легеневу інфекцію в 2020 році після зараження Covid-19, пише Bloomberg.

Зазначимо, колишній очільник італійського уряду був у дружніх стосунках з президентом РФ Володимиром Путіним.

Берлусконі та Путін (архівне фото)

Як пише Reuters, партія Берлусконі є частиною правої коаліції прем'єр-міністерки Джорджи Мелоні, і хоча він сам не грав ролі в уряді, його смерть, ймовірно, дестабілізуватиме італійську політику в найближчі місяці.

Фото: EPA/UPG Берлусконі і італійська прем'єрка Джорджа Мелоні

Нагадаємо, Берлусконі потрапив до реанімації у квітні, він страждав на лейкоз. Колишній італійський прем'єр в останні роки страждав від неодноразових нападів поганого самопочуття.

Взимку Берлусконі, коментуючи зустріч президента України та прем'єр-міністерки Італії, заявив, що якби він був прем'єр-міністром, він би не зустрівся із Зеленським. Берлусконі заявив, що "якби Зеленський припинив атакувати два регіони на сході України, російський напад на Україну не стався б взагалі".

Торік експрем'єр Італії розповів, що відновив стосунки з президентом РФ Володимиром Путіним. "Я трохи відновив відносини з президентом Путіним. На мій день народження він прислав мені 20 пляшок горілки і дуже милого листа. Я відповів пляшками Ламбруско і не менш милим листом. Мене він оголосив першим з п'яти своїх справжніх друзів", –розповів Берлусконі.

Берлусконі тричі був прем'єром Італії – в 1994-1995 роках, 2001-2006 роках і 2008-2011 роках. У липні 2015 року його визнали винним у підкупі сенаторів з метою усунення уряду Романо Проді.

17 вересня 2015 року, у відповідь на незаконний перетин державного кордону України та відвідини окупованого Росією Криму, Служба безпеки заборонила Берлусконі в'їзд в Україну.

Берлусконі – один із найбагатших медіамагнатів в Італії, був третім в Італії та 118-м у світі в списку найзаможніших людей планети за версією журналу Forbes 2011 року. Власник контрольного пакета акцій холдингу "Fininvest", який об'єднує приблизно 150 компаній, що діють практично у всіх сферах життя італійців. Був власником ФК "Мілан" з 1986 до 2017 року.