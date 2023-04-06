Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Китай не на стороні Росії у війні в Україні, - посол Китаю в ЄС
Китай не на стороні Росії у війні в Україні, - посол Китаю в ЄС
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
«Росіянин навів автомат і спитав: що важче – блокада Ленінграда чи Маріуполя?» Історія жительки Маріуполя, яка дивом вижила
«Росіянин навів автомат і спитав: що важче – блокада Ленінграда чи Маріуполя?» Історія жительки Маріуполя, яка дивом вижила
СБУ і ДБР опублікували нові докази роботи Кулініча і Сівковича на ФСБ Росії
СБУ і ДБР опублікували нові докази роботи Кулініча і Сівковича на ФСБ Росії
Новий аналіз 40-річних досліджень показав, що помірне вживання алкоголю не є кориснішим, ніж відмова від нього
Новий аналіз 40-річних досліджень показав, що помірне вживання алкоголю не є кориснішим, ніж відмова від нього
Актор Остап Ступка спричинив ДТП у Києві, - ЗМІ
Актор Остап Ступка спричинив ДТП у Києві, - ЗМІ
Ще 550 знищених окупантів: Генштаб розповів про втрати ворога за минулу добу
Ще 550 знищених окупантів: Генштаб розповів про втрати ворога за минулу добу
ГоловнаСвіт

Експрем'єр Італії Берлусконі потрапив до реанімації

Він страждає на лейкоз та легеневу інфекцію.

Експрем'єр Італії Берлусконі потрапив до реанімації
Фото: EPA/UPG

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі потрапив до реанімації, повідомляє Reuters.

Він страждає на лейкоз, а в реанімацію потрапив у середу, 5 квітня, через легеневу інфекцію. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

У своїй першій заяві про його стан лікарі повідомили, що в минулому у Берлусконі діагностували хронічний мієломоноцитарний лейкоз (CMML). Вони не уточнили, коли вперше виявили рак, сказавши лише, що він не був гострим.

"Сільвіо Берлусконі зараз перебуває в реанімації для лікування легеневої інфекції", - сказали медики, додавши, що хвороба пов'язана з раком.

Берлусконі, який розбагатів на комерційному телебаченні, в останні роки страждав від неодноразових нападів поганого самопочуття і лише минулого тижня вийшов із тієї ж лікарні після декількох днів лікування.

Останнім часом його здоров'я погіршилося. У 2016 році Берлусконі зробили операцію на серці, він також мав рак простати. Потрапляв до лікарні і після зараження COVID-19 у 2020 році.

Нагадаємо, раніше голлівудському актору Брюсу Віллісу нещодавно діагностували лобово-скроневу деменцію – це серйозне та невиліковне захворювання мозку, що негативно впливає на розумові здібності.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також