Експрем'єр Італії Берлусконі потрапив до реанімації

Він страждає на лейкоз та легеневу інфекцію.

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі потрапив до реанімації, повідомляє Reuters.

Він страждає на лейкоз, а в реанімацію потрапив у середу, 5 квітня, через легеневу інфекцію.

У своїй першій заяві про його стан лікарі повідомили, що в минулому у Берлусконі діагностували хронічний мієломоноцитарний лейкоз (CMML). Вони не уточнили, коли вперше виявили рак, сказавши лише, що він не був гострим.

"Сільвіо Берлусконі зараз перебуває в реанімації для лікування легеневої інфекції", - сказали медики, додавши, що хвороба пов'язана з раком.

Берлусконі, який розбагатів на комерційному телебаченні, в останні роки страждав від неодноразових нападів поганого самопочуття і лише минулого тижня вийшов із тієї ж лікарні після декількох днів лікування.

Останнім часом його здоров'я погіршилося. У 2016 році Берлусконі зробили операцію на серці, він також мав рак простати. Потрапляв до лікарні і після зараження COVID-19 у 2020 році.

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