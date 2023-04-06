Британські монархи століттями були повʼязані з работоргівлею і отримували від цього вигоду, – дослідження The Guardian

Журналісти опублкували віднайдений істориком документ, що підтверджує отримання Вільямом III коштів від члена Royal African Company, яка поневолила понад 16 000 тисяч африканців.

Британські монархи століттями були повʼязані із підтримкою работоргівлі. Понад 270 років королі й королеви, від Елизавети I до Вільяма IV, мали певні звʼязки з торгівлею людьми, йдеться у заснованому на історичних дослідженнях розслідуванні The Guardian.

Журналісти стверджують, що 12 британських монархів спонсорували, підтримували та отримували прибуток від участі Британії в рабстві. Зокрема, Єлизавета I, яка правила з 1558 року, подарувала великий королівський корабель работорговцю Джону Гокінсу в обмін на частку прибутку від його подорожі, в ході якої він захопив сотні африканців.

Перший король династії Стюартів, Яків I, надав повʼязаним із королівством купцям монополію на торгівлю з Африкою. Вони заснували компанію, що забезпечувала рабів для англійських тютюнових плантацій в Америці.

Наступний монарх, Чарльз I, надав цій компанії монополію на перевезення поневолених. Чарльз II зробив работоргівлю фактично державною справою.

Інші королі й королеви теж були повʼязані з работоргівлею та різними способами підтримували це, аж до правління Вільяма IV. Він був королем на момент скасування рабства в 1833 році, але завжди виступав проти цього.

Однак звʼязок із рабовласницьким минулим королівська родина опосередковано зберігає й дотепер. За даними журналістів, Кенсінгтонський палац, де зараз живе принц Вільям із родиною, був резиденцією Вільяма III, який отримав акції у компанії з перевезення рабів.

"Документ, знайдений в архівах істориком доктором Бруком Ньюманом і вперше опублікований Guardian, підкреслює причетність британської монархії до жахливої торгівлі. Публікація документа додала поштовху до закликів до королівської родини ретельно розслідувати їхні історичні зв’язки з трансатлантичним рабством", – заявили журналісти.

Фото: The Guardian

Ньюман стверджує, що "цей документ містить чіткі докази центральної участі британської монархії в розширенні работоргівлі та величезної важливості підтримки королівства для поневолюючих подорожей до Африки".

Після публікації про роль британських монархів у работоргівлі Букінгемський палац зробив публічну заяву. Король Чарльз вперше заявив про свою підтримку дослідження історичних зв’язків британської монархії з трансатлантичним рабством.

Букінгемський палац не прокоментував опублікований журналістами документ, але заявив, що підтримує дослідницький проєкт, спонсорований компанією Historic Royal Palaces (HRP), яка управляє декількома палацами, щодо участі монархії в работоргівлі. Вільям III 1689 року отримав 1000 фунтів у вигляді акції Королівської африканської компанії (RAC), яка захопила, поневолила і перевезла тисячі африканців. База даних Slave Voyages, яка збирає інформацію з історичних досліджень, стверджує, що за 60 років своєї діяльності RAC перевіз до Америки 186 827 поневолених людей, у тому числі майже 24 000 дітей. Під час подорожей загинуло понад 38 тисяч людей.

Через кілька місяців після того, як Вільям отримав акції, місце для Кенсінгтонського палацу було куплено за кошти, надані парламентом новому королю. Вільям і Мері доручили архітектору серу Крістоферу Рену побудувати резиденцію, придатну для короля. Палац став домом для послідовних монархів, які брали участь у работоргівлі, включаючи королеву Анну, яка розширила участь Великобританії, забезпечивши право постачати колонії Іспанії поневоленим населенням.

"Це питання, до якого Його Величність ставиться дуже серйозно. Як сказав Його Величність на прийомі глав урядів Співдружності в Руанді минулого року: «Я не можу описати глибину мого особистого горя через страждання такої кількості людей, оскільки я продовжую поглиблювати своє власне розуміння тривалого впливу рабства». Цей процес триває енергійно та рішуче з моменту вступу на престол Його Величності. Historic Royal Palaces є партнером у незалежному дослідницькому проєкті, який розпочався в жовтні минулого року, який вивчає, серед інших питань, зв’язки між британською монархією та трансатлантичною работоргівлею в кінці 17-го та 18-го століть", – заявив речник Букінгемського палацу.

Історики, які спеціалізуються на багатовіковій участі монархії в поневоленні африканського народу, обережно привітали заяву палацу, але сказали, що потрібно зробити набагато більше.

Нагадаємо, в грудні 2022 премʼєр Нідерландів Марк Рютте вибачався за рабовласницьке минуле країни. За його словами, Нідерланди протягом століть "забезпечували, заохочували і отримували прибуток від рабства". Він назвав це злочином проти людства.