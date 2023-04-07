В автомобільній аварії загинув колишній нардеп Володимир Стретович

Він був депутатом ВР другого, четвертого, п'ятого та шостого скликань.

В автомобільній аварії загинув колишній народний депутат України Володимир Стретович.

Про це повідомив у Facebook громадський діяч, депутат ВРУ 2-х скликань Олександр Доній.

“Прикра звістка – в автоаварії кілька годин тому загинув Володимир Стретович, в минулому – народний депутат кількох скликань”, – йдеться у повідомленні.

Володимир Стретович був депутатом Верховної Ради України другого, четвертого, п'ятого та шостого скликань. Вперше потрапив до парламенту у 1994 році. Тричі обирався за списками партії "Наша Україна".

Стретович – заслужений правник України (1996), нагороджений орденом Ярослава Мудрого ІV ступеня.