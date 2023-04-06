Новий аналіз 40-річних досліджень показав, що помірне вживання алкоголю не є кориснішим, ніж відмова від нього
Новий аналіз 40-річних досліджень показав, що помірне вживання алкоголю не є кориснішим, ніж відмова від нього
СБУ і ДБР опублікували нові докази роботи Кулініча і Сівковича на ФСБ Росії
СБУ і ДБР опублікували нові докази роботи Кулініча і Сівковича на ФСБ Росії
«Росіянин навів автомат і спитав: що важче – блокада Ленінграда чи Маріуполя?» Історія жительки Маріуполя, яка дивом вижила
«Росіянин навів автомат і спитав: що важче – блокада Ленінграда чи Маріуполя?» Історія жительки Маріуполя, яка дивом вижила
Ще 550 знищених окупантів: Генштаб розповів про втрати ворога за минулу добу
Ще 550 знищених окупантів: Генштаб розповів про втрати ворога за минулу добу
Китай не на стороні Росії у війні в Україні, - посол Китаю в ЄС
Китай не на стороні Росії у війні в Україні, - посол Китаю в ЄС
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Актор Остап Ступка спричинив ДТП у Києві, - ЗМІ
Актор Остап Ступка спричинив ДТП у Києві, - ЗМІ
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
ГоловнаПраво

Актора Остапа Ступку, який скоїв ДТП, відправили під нічний домашній арешт

Він триватиме до 5 червня включно, а повну ухвалу суд оголосить 11 квітня.

Актора Остапа Ступку, який скоїв ДТП, відправили під нічний домашній арешт
Актор Остап Ступка у залі суду
Фото: Суспільне

Суддя Шевченківського суду Києва відправила актора Остапа Ступку, який причетний до скоєння ДТП, під нічний домашній арешт, повідомляє "Суспільне".

6 квітня підозрюваного звільнили у залі суду. Ступка перебуватиме під арештом до 5 червня включно. Він не може покидати дім з 22:00 по 06:00. Суд оголосить повну ухвалу 11 квітня.

Підписуйтесь на наш Google News

"Те, що трапилося, це, звичайно, якийсь фатум. Я не знаю, як це назвати. Зі свого боку я зобов’язуюсь надавати всіляку допомогу потерпілому: що стосується одужання, лікування і подальшого його життя. Тому я б хотів попросити вибачення", — сказав Ступка після свого звільнення у залі суду.

Йому повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння).

Акторові загрожує три роки позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Нагадаємо, київські слідчі розслідують обставини ДТП  у Голосіївському районі, яке сталося ввечері 4 квітня. Водій позашляховика напідпитку скоїв наїзд на припаркований автомобіль, де перебував 38-річний чоловік. Останнього із травмами різного ступеню тяжкості потерпілого госпіталізували у лікарню. 

Раніше ДБР взялося розслідувати смертельну дорожньо-транспортну пригоду у Львівській області за участі народного депутата Володимира Гевка.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також