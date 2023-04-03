Жителю Луцька, який був адміністратором телеграм-каналу та чат-бота, що попереджали, де вручають повістки, повідомили підозру та передали до суду обвинувальний акт.

Про це повідомляє Управління СБУ у Волинській області.

"За матеріалами СБУ на Волині судитимуть адміна Телеграм-каналу, який допомагав ухилянтам уникати мобілізації. Кіберфахівці Служби безпеки на Волині у березні цього року заблокували Телеграм-канал та чат-бот, які перешкоджали мобілізації українських громадян призовного віку. Інтернет-ресурс "повідомляв" про заходи, які проводять Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в регіоні", – повідомляють у пресслужбі.

Насамперед телеграм-канал та чат-бот "зливав" місця вручення військовозобов’язаним повісток та закликав ховатися від представників військкоматів. Для збору відомостей про локації використовували власну мережу інформаторів серед місцевих жителів. Також Телеграм-канал систематично закликав розповсюджувати цю інформацію та долучати більше друзів.

Щодня на каналі публікувалось від 30 до 90 повідомлень про місця вручення повісток працівниками Територіальних центрів комплектування.

Адміністратором телеграм-каналу виявився лучанин, основною діяльністю якого є створення Телеграм-каналів та чат-ботів. Під час обшуку за адресою проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільні телефони та комп’ютерну техніку, які використовувались для протиправної діяльності.

Нагадаємо, що у Верховній Раді розглядають можливість вручення повісток на мобілізацію за допомогою месенджерів.