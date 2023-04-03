​Повідомлено про підозру "міністру зв’язку ДНР", який допомагав ФСБ прослуховувати жителів Донецька

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще двох керівників окупаційних адміністрацій на тимчасово захопленій частині Донеччини.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Одним із зловмисників є очільник створеного агресором "міністерства зв’язку ДНР". Він організував запуск підконтрольної ФСБ мобільної мережі "Фенікс" на базі захопленого обладнання українських операторів зв’язку в окупованих районах області.

У подальшому він сприяв окупантам у примусовому "переведенні" місцевих жителів на російську телефонну мережу. Таким чином спецслужба РФ отримала доступ до персональних даних абонентів та інформації про їхній контент. Крім того, ФСБ використовує підконтрольного телефонного оператора для поширення СМС-розсилок з дезінформацією про ситуацію на фронті та внутрішньо-політичну обстановку в регіоні.

Ще одним зловмисником є "заступник директора" так званого «унітарного підприємства "ДНР" оператора зв’язку "Фенікс". Саме він допоміг співробітникам ФСБ отримати повний технологічний доступ до телекомунікаційного обладнання компанії.

Слідчі повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу (створення терористичної групи чи терористичної організації). Наразі вони перебувають на тимчасово окупованій території. Тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо, раніше в Держспецзв'язку назвали фейком інформацію про прослуховування російськими військовими розмов українців.