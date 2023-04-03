Прикордонники виявили у двох громадян проросійські матеріали та листування.

На в’їзді до столиці прикордонники виявили у двох громадян України компрометуючі матеріали.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

В уродженця Луганщини 1985 року народження в одному виявили у месенджері інформацію антиукраїнської спрямованості. А в галереї мобільного телефону чоловік зберігав відеоматеріали з концерту в підтримку Росії.

Під час перевірки громадянина 1969 року народження прикордонники також виявили компрометуючу інформацію проросійського спрямування.

Як встановили прикордонники – чоловік є уродженцем РФ, проте тривалий час проживає в Україні. Чоловік ховав від прикордонників свій закордонний паспорт через відмітки про перетин кордону з Росією.

Виявилося, що він священник УПЦ МП. У його мобільному телефоні були номери операторів країни-агресорки, листування проросійського характеру та запити про пошук інформації щодо виїзду до РФ. У листуванні чоловік бідкається, що його син, "на жаль, від діда українцем себе відчуває, росія для нього не місце… на жаль".

Обох громадян передали співробітникам СБУ.

Нагадаємо, раніше на в’їзді до Києва прикордонники затримали п'яного священнослужителя УПЦ МП. Затриманий мав при собі лише документи, видані на невідому особу у тимчасово окупованому Криму та на території Росії.