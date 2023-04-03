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Укренерго зняло всі мережеві обмеження, які призводили до відключень світла

Складна ситуація з електропостачанням залишається у регіонах вздовж лінії фронту.

Укренерго зняло всі мережеві обмеження, які призводили до відключень світла
Фото: Пресслужба Херсонської міськради

"Укренерго" зняло всі мережеві обмеження, які призводили до необхідності обмеження споживання. Наразі диспетчерський центр "Укренерго" не застосовує відключення споживачів у жодній області.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що зараз споживання вище, ніж у понеділок минулого тижня, що пов'язано з холодною погодою та завершенням опалювального сезону в окремих регіонах.

Однак, виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. При цьому в енергосистемі зберігається достатній резерв потужності. Імпорт відсутній.

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Складна ситуація з електропостачанням залишається у регіонах вздовж лінії фронту, де населені пункти постійно потерпають від обстрілів росіян та пошкоджуються мережі електропостачання. Зокрема, на Донеччині росіяни обстріляли енергетичну інфраструктуру. Внаслідок цього були локальні перебої в електропостачанні. Відновлення живлення ускладнюється безпековою ситуацією у цих регіонах.

Через пошкодження ключових високовольтних підстанцій, які були завдані агресором протягом останніх шести місяців, надійність живлення споживачів більшості регіонів України значно знижена. Ремонтні роботи для підвищення надійності живлення споживачів продовжуються на всіх об’єктах "Укренерго", які зазнали масованих атак росіян.

Нагадаємо, що для підготовки України до наступної зими та можливих терористичних атак потрібно чотири ключові компоненти: фізичний захист енергооб’єктів, відновлення генерації, обладнання та фінанси для цього.

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