"Укренерго" зняло обмеження в трьох областях

Ремонтні бригади «Укренерго» завершили роботи на об’єктах енергетики центрального регіону.

Про це повідомила пресслужба компанії.

«Всі обмеження споживання, які були введені на Київщині, Житомирщині, Харківщині, через пошкодження обладнання під час масованої ракетної атаки ворога 9 березня, знято», – йдеться в повідомленні.

«Укренерго» подякувало Литві за надану допомогу.

В інших областях також немає обмежень у мережах, які зумовлювали б ліміти споживання.

Нагадаємо, що для підготовки України до наступної зими та можливих терористичних атак потрібно чотири ключові компоненти: фізичний захист енергооб’єктів, відновлення генерації, обладнання та фінанси для цього.