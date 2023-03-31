До Єгипту вже відправили мільйон тонн нашої агропродукції.

У четвер з портів Великої Одеси вийшли 6 суден з українським продовольством, серед яких був балкер SERENITY IBTIHAJ з 27 тисячами тонн пшениці для Єгипту.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.

З початку роботи “Зернової ініціативи” 44 судна експортували до цієї африканської країни мільйон тонн української агропродукції.

Зазначимо, Єгипет − найбільш густонаселена країна серед арабських держав та третя за чисельністю населення в Африці. Оскільки країна переживає фінансову кризу, то країна залежить від системних постачань зерна та стабільної ціни.

“Ці потреби країни здатна забезпечити планомірно працююча “Зернова ініціатива”. На останньому тендері Єгипет придбав ще одну нову партію української пшениці обсягом 120 тисяч тонн. Вона буде відправлена наступного місяця”, − зазначили у міністерстві.

Додамо, станом на вечір 30 березня 89 суден очікують інспекції в територіальних водах Туреччини.

З 1 серпня з портів Великої Одеси 857 суден експортували 26,2 мільйона тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр, міністр сільського господарства Генрик Ковальчик має підготувати правила, які дозволять обмежити ввезення українського зерна до Польщі.