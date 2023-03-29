Державні програми – основа банківського кредитування

За даними Держцентру зайнятості, кількість осіб, які мали статус безробітного , на 01.03.2023 скоротилася майже удвічі порівняно із початком березня 2022 року. Водночас у такій же пропорції скоротилася і кількість вакансій. Завдяки активізації с/г робіт та відновлення житла найбільше скорочення кількості офіційно зареєстрованих безробітних (за місцем попередньої зайнятості) мало місце у сферах сільського, лісового та рибного господарства (-72,9%) та будівництва (-65,4%). Приблизно удвічі скоротилася кількість зареєстрованих безробітних у сферах інформації та телекомунікацій, освіти, охорони здоров’я та інших сервісних галузей.

Фото: EPA/UPG

Для сприяння безбар’єрності на ринку праці та забезпечення роботою українців із вразливих верств населення Уряд у 2023 році планує спрямувати 3,6 млрд грн, у тому числі 558 млн грн – на навчання і перенавчання. Так, Уряд передбачає збільшити розмір компенсації роботодавцю за працевлаштування особи з інвалідністю від 1 до 2 мінімальних зарплат плюс ЄСВ та збільшити термін виплат до 1 року – від 10 895 до 14 527 тис. грн. Також планується збільшити розмір компенсації роботодавцям за працевлаштування кожного учасника бойових дій до 2 мінімальних зарплат плюс ЄСВ протягом року – до 16 348 грн. Тривалість виплат збільшиться до 1 року.

Бюджетна сфера

Під час чергового аукціону з розміщення державних цінних паперів, який відбувся 28.03.2023, Міністерство фінансів залучило для фінансування державного бюджету 3,1 млрд. гривень на строки від 1 до 2 років із дохідністю від 18,50% до 19,60%, а також 390 млн доларів США на строки від 6 до 9 місяців. Основний обсяг гривневих коштів було залучено за 2-річними паперами із погашенням у квітні 2025 року, які включено до переліку бенчмарк-ОВДП. Попит на відповідні папери становив 2,7 млрд. гривень, що вчетверо менше виставленого Міністерством фінансів обсягу (10 млрд. гривень).

З урахуванням планових погашень обсяг ОВДП в обігу за плинний тиждень збільшився на 5,8 млрд. гривень завдяки збільшенню вкладень у державні цінні папери з боку банків (на 5,3 млрд. грн), юридичних та фізичних осіб (на 0,9 та 1,2 млрд. гривень відповідно). Водночас обсяг ОВДП у власності нерезидентів скоротився за тиждень на 1,7 млрд. гривень та є наразі мінімальним з середини 2019 року.

Валютний ринок

Через зменшення пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків на тлі зростання попиту на неї обсяг продажу іноземної валюти Національним банком збільшився до 495 млн. доларів США порівняно із 376 млн. доларів США тижнем раніше.

Фінансовий сектор

Обсяг ліквідності банківського сектору (у формі залишків на коррахунках та у депозитних сертифікатах НБУ) залишався на рівні 550 млрд. гривень. Основним чинником збільшення банківської ліквідності виступали витрати з Єдиного казначейського рахунку Уряду, тоді як чистий продаж Національним банком іноземної валюти банкам зменшував обсяг вільної ліквідності в банківській системі. Надлишок ліквідності, у свою чергу, визначає низький попит банків на кредити рефінансування (заборгованість платоспроможних банків за тендерними кредитами рефінансування НБУ за минулий тиждень скоротилася на 3 млрд. гривень) та утримання ринкових ставок на рівні нижньої межі ставок за операціями НБУ (23%).

Банківське кредитування в умовах воєнних ризиків продовжує підтримуватися державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%». На умовах програми минулого тижня банками було видано 370 пільгових кредитів на загальну суму 1,6 млрд грн, переважно державними банками. Загальна кількість виданих кредитів з початку широкомасштабних воєнних дій на території України за програмою досягла майже 24 тисяч на загальну суму майже 96 млрд. гривень. З огляду на пріоритетність цілей воєнного часу, левову частку кредитів спрямовано на підтримку с/г виробництва та антивоєнні цілі.