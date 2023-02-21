Третина українців втратила роботу з початку повномасштабної війни, - "Рейтинг"

Повномасштабна війна з РФ призвела до втрати роботи не менш як для третини працездатного населення.

Про це повідомляє Соціологічна група Рейтинг.

Серед переселенців й мешканців зон бойових дій половина людей втратила свою роботу. Навіть з тих, хто зміг продовжити працювати під час війни, половина зазнали зменшення заробітної плати.

Найскладніша ситуація з роботою була у перші місяці війни. Також після різкого падіння охочих зайнятися власною справою на початку війни, їх кількість поступово відновлюється.

Основною стратегією дій у випадку скорочення доходу залишається пошук додаткового джерела (зменшився з 62 до 54% опитаних): багато хто почав шукати другу роботу під час війни або почав більше працювати. Однак можливість контролювати свій дохід (60%) є не у всіх, це особливо складно для старших.

Більшість громадян зазнали прямих чи непрямих наслідків повномасштабного вторгнення, не понесли втрат лише 14%. Найбільше втрат понесли мешканці східних регіонів, більше половини з яких покинули свій дім.

Аудиторія опитування: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України.

Для проведення комплексного дослідження було здійснено три окремі етапи: кількісне опитування на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів, онлайн опитування на основі випадкової вибірки, фокус-групове дослідження з проведенням трьох онлайн дискусій з респондентами з 23 міст і містечок України.

Нагадаємо, що попри війну в Україні зменшується кількість офіційних безробітних. На зменшення кількості заявок на безробіття може впливати мобілізація чоловіків.