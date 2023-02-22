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На Херсонщині затримали ще чотирьох організаторів російського "референдуму"

Колаборанти в супроводі озброєних рашистів обходили помешкання місцевих жителів та вимагали надати персональні дані.

На Херсонщині затримали ще чотирьох організаторів російського "референдуму"
Фото: СБУ

На деокупованій території Херсонської області затримано ще чотирьох організаторів російського псевдореферендуму з "приєднання" регіону до Росії.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Ними виявились місцеві жителі, які на початку повномасштабного вторгнення добровільно пішли на співпрацю з ворогом і увійшли до лав місцевих окупаційних адміністрацій. Там їх призначили до складу створених загарбниками "дільничних виборчих комісій", де їхнім завданням було фабрикувати результати фейкового голосування.

Колаборанти у супроводі озброєних російських військових обходили помешкання місцевих жителів та вимагали надати персональні дані. Потім людей змушували прийти на "виборчі дільниці" і "проголосувати", а в разі відмови – застосовували психологічний тиск та погрожували насильством, а також ув’язненням до катівень.

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"Після звільнення частини регіону зловмисники намагались «загубитися» серед жителів громад і таким чином спробувати уникнути правосуддя. Однак, їм це не вдалося. Співробітники Служби безпеки встановили місцезнаходження кожного з фігурантів і затримали їх", - йдеться в повідомленні.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність). Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, СБУ вже ідентифікувала понад 6 000 організаторів “псевдореферендумів” на окупованих РФ територіях.

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