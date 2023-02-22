Росія хоче вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей до 31 березня, - Буданов

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія хоче вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей до 31 березня.

Про це він розповів в інтерв'ю Forbes Україна.

“Великий наступ Росії, який вони мають на меті, вже триває. Але він так триває, що не всі це навіть бачать, такої якості цей наступ. У них є стратегічне завдання – до 31 березня вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей… Це те, про що вони мріють, їм не вдасться цього зробити”, - сказав Буданов.

Він звернув увагу на радикальну зміну задач у росіян: від “Київ за три дні” до “вийти колись на якісь кордони”.

Нагадаємо, Буданов вважає, що після звільнення територій треба буде створити багатокілометрову зону безпеки на кордоні з Росією. Також він вважає, що вирішальні бої у війні пройдуть з середини й до кінця весни цього року.

У середині лютого українська військова розвідка повідомляла, що росіяни намагаються збити майбутній контрнаступ України. Саме тому ворог поспішає і атакує на Донбасі.