Путін і порожнеча: чому тирани втрачають зв’язок з реальністю
Путін і порожнеча: чому тирани втрачають зв’язок з реальністю
Байден у Польщі і ядерний Путін. Російський мур знову має впасти
Байден у Польщі і ядерний Путін. Російський мур знову має впасти
Учасники міжцерковного діалогу в Софії Київській запропонували УПЦ та ПЦУ розпочати об'єднання
Учасники міжцерковного діалогу в Софії Київській запропонували УПЦ та ПЦУ розпочати об'єднання
Байден під сиренами – сигнал Путіну в бункер. Перемога у війні, якій дев’ять років
Байден під сиренами – сигнал Путіну в бункер. Перемога у війні, якій дев’ять років
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
У РФ розповсюдили фейки про візит Байдена до Києва
У РФ розповсюдили фейки про візит Байдена до Києва
Помер один із засновників “Мертвого Півня” Любомир Футорський
Помер один із засновників “Мертвого Півня” Любомир Футорський
Джорджа Мелоні прибула до Києва для зустрічі з Зеленським
Джорджа Мелоні прибула до Києва для зустрічі з Зеленським
Полеглий цвіт. Скільки ми платимо за свою незалежність?
Полеглий цвіт. Скільки ми платимо за свою незалежність?
ГоловнаСуспільствоВійна

На Луганщині окупанти прискорюють мобілізацію, - ОВА

Окупанти отримали наказ провести мобілізацію за спрощеною процедурою.

На Луганщині окупанти прискорюють мобілізацію, - ОВА
Фото: EPA/UPG

На Луганщині окупанти отримали наказ від російського Міноборони прискорити мобілізацію.

Про це повідомляє Луганська ОВА. 

“Місцеві окупаційні адміністрації Луганщини отримали наказ командувача військ південного військового округу мо рф щодо прискорення мобілізаційних заходів. Зокрема, місцевим колаборантам необхідно поставити на облік усіх чоловіків, провести їхній медогляд, забезпечити документами”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що наказано зробити все за спрощеною процедурою, скоротити термін відбору кандидатів до двох діб з моменту мобілізації до відправки до військової частини.

При цьому, як повідомляється, багато хто з чоловіків про це навіть не дізнається, бо у західній частині окупованого регіону вже кілька діб відсутнє мобільне покриття. Зв'язок з’являється на шляху від Сєвєродонецька до Новоайдара. Із міст та сіл навколо Сєвєродонецька подзвонити наразі неможливо.

Нагадаємо, українські військові ліквідували за добу 620 окупантів і вісім танків. Ворог продовжує наступ на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також