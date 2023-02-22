На Луганщині окупанти прискорюють мобілізацію, - ОВА

На Луганщині окупанти отримали наказ від російського Міноборони прискорити мобілізацію.

Про це повідомляє Луганська ОВА.

“Місцеві окупаційні адміністрації Луганщини отримали наказ командувача військ південного військового округу мо рф щодо прискорення мобілізаційних заходів. Зокрема, місцевим колаборантам необхідно поставити на облік усіх чоловіків, провести їхній медогляд, забезпечити документами”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наказано зробити все за спрощеною процедурою, скоротити термін відбору кандидатів до двох діб з моменту мобілізації до відправки до військової частини.

При цьому, як повідомляється, багато хто з чоловіків про це навіть не дізнається, бо у західній частині окупованого регіону вже кілька діб відсутнє мобільне покриття. Зв'язок з’являється на шляху від Сєвєродонецька до Новоайдара. Із міст та сіл навколо Сєвєродонецька подзвонити наразі неможливо.

Нагадаємо, українські військові ліквідували за добу 620 окупантів і вісім танків. Ворог продовжує наступ на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.