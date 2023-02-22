У Маріуполі знищили склад російської армії

У захопленому Маріуполі в районі аеропорту знищено склад боєприпасів російської армії.

Про це повідомляє у Telegram Маріупольська міська рада.

"Щодо нічних вибухів у Маріуполі. Є підтвердження, що в районі аеропорту (Центральний район) знищено склад БК окупантів", – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора вночі було чути вибухи у Маріуполі. Перший вибух пролунав о 22:33. Повідомлялося про два влучання – в районі АС-2 (Центральний район) та Стан-3000 (Кальміуський район), ймовірно у місцях скупчення ворожої сили.