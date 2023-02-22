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24 лютого Національний музей історії України відкриє виставку про оборону “Азовсталі”

Проєкт відбудеться у співпраці з організацією родин загиблих захисників України «Серце назовні».

24 лютого Національний музей історії України відкриє виставку про оборону “Азовсталі”
Фото: Національний музей історії України

Національний музей історії України 24 лютого відкриє виставковий проєкт, присвячений обороні “Азовсталі” та її захисникам. Про це повідомила пресслужба музею. 

За словами організаторів, метою виставки є відображення нових сенсів, які набули різні місця та явища за час повномасштабного вторгнення; зокрема, підприємство “Азовсталь” стало символом української незламності та героїзму. Свідченням цієї трансформації стануть на виставці історії захисників “Азовсталі”, їхні речі, спогади про них, світлини бійця полку “Азов” Дмитра Козацького “Ореста”. 

Частина виставкового проєкту буде присвячна історії самого підприємства, яке пройшло через сталінські репресії, зазнало руйнації під час Другої світової, а за часів незалежності стало місцем виготовлення плит нового саркофагу для ЧАЕС та матеріалів для Скляного мосту в Києві. 

Виставковий проєкт відбудеться у співпраці з громадською організацією родин загиблих захисників України «Серце назовні».

Нагадаємо, у жовтні 2022 в центрі Києва відкрили виставку "Полк Азов – янголи Маріуполя , де розповідолося про життя полеглих воїнів полку “Азов”.

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