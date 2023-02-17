Європейський кіноринок EFM продовжує співпрацю з Росією, — ScreenDaily

Російські дистриб’ютори купують права на показ в тому числі і на території України.

Європейський кіноринок (European Film Market) Берлінського міжнародного кінофестивалю продовжує співпрацювати з російськими дистриб’юторами. Про це повідомило видання ScreenDaily.

Цьогоріч EFM не дозволило російським кінокомпаніям офіційно розміщувати стенди; утім, це не заважає їм працювати дистанційно, “з розкішних готелів, розташованих поруч із EFM”, — йдеться у повідомленні. Таким чином, на периферії EFM працює щонайменше шість російських компаній, зокрема найбільший теле- та кінодистриб’ютор РФ Central Partnership, що є частиною «Газпром-Медіа Холдинг». Гендиректор Central Partnership Вадим Верещагін стверджує, що відсутність дозволу на офіційну діяльність не викликає незручностей, оскільки зараз він веде бізнес через Інтернеті.

Стрічки, продані цьогоріч на EFM російським компаніям, можуть з‘явитись і в українському прокаті (відповідно, частина українських касових зборів, через податки, потрапить у бюджет РФ), вважає український кінодистриб’ютор, керівник компанії “Артхаус Трафік” Денис Іванов.

“Стояв сьогодні в черзі на кіноринковий показ. Половина з цієї черги – це російські дистриб’ютори, — зазначає Іванов у дописі на ФБ. — На зустрічах французькі, німецькі, британські і американські компанії розказують, що деякі російські бізнеси досі впевнено купують у них права не тільки на російський ринок, а й на територію України.” Як пояснює Іванов, деякі російські кінокомпанії могли перереєструвати свої українські активи на підставних осіб і тепер працюватимуть як українські дистриб’ютори.

Іванов також звертає увагу на бездіяльність Держкіно в цій ситуації: “Держкіно України разом з девелоперами зараз дуже зайняті ліквідацією Довженко-Центра та продовженням повноважень кішенькової Рада з державної підтримки кінематографії. (...) Немає часу розбиратися з дрібницями.”

Європейський кіноринок (European Film Market) Берлінського міжнародного кінофестивалю є однією з ключових подій для професіоналів кіногалузі зі всього світу. Цьогоріч EFM проходить 16-22 лютого, в його межах працюватиме український стенд з каталогом українських продакшн-компаній та пройде пітчинг Одеського міжнародного кінофестивалю.