Фільм “Бачення метелика” вийде в український прокат 6 квітня

Світова прем’єра стрічки відбулася на Каннському фестивалі у програмі “Особливий погляд”.

Драма “Бачення метелика” вийде на екрани українських кінотеатрів 6 квітня. Про це повідомила пресслужба кінокомпанії “Артхаус Трафік”.

Фільм розповідає про аеророзвідницю з позивним “Метелик”, яка повертається з російського полону. Її чекають усі близькі та рідні, проте повернення до життя готує нові виклики.

“Бачення метелика” став дебютною повнометражною роботою режисера Максима Наконечного. Сценарій фільму створений у співавторстві з письменницею та режисеркою Іриною Цілик, відомою за стрічками “Земля блакитна, ніби апельсин” та “Фелікс і я”. Ролі у фільмі виконали акторка Рита Бурковська та сценаристка Наталка Ворожбит.

“Артхаус Трафік” також представив офіційний український трейлер стрічки.

Світова прем’єра фільму відбулася на Каннському фестивалі у програмі “Особливий погляд”. Кінокритики високо оцінили “Бачення метелика”: на думку The Hollywood Reporter, фільм “вселяє надію”, видання Deadline назвало його “найсвоєчаснішим фільмом у Каннах”, а Screen Daily – “суворим, але переконливим”.

Фільм створений за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Міністерства культури та інформаційної політики України, Eurimages, Чеського кінофонду, Хорватського аудіовізуального центру, Шведського кіноінституту, Українського культурного фонду та Українського інституту.

Нагадаємо, під час Каннського фестивалю команда фільму «Бачення метелика» провела акцію протесту. Кінематографісти вийшли на червону доріжку з транспарантом “Росіяни вбивають українців. Ви вважаєте образливим і тривожним говорити про цей геноцид?”