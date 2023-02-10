Точну кількість вкрадених росіянами з Херсона культурних цінностей зможуть назвати не раніше ніж за два місяці

Росіяни вивезли лише з Херсона десятки тисяч предметів.

Наразі не можна сказати, скільки точно культурних цінностей було вивезено російськими окупантами з Херсона.

Про це повідомила заступниця міністра культури та інформаційної політики України Катерина Чуєва.

“У випадку з Херсоном робота йде. Поки що зарано говорити про її завершення. Мова йде про десятки тисяч предметів на сьогодні. Точну кількість ми зможемо сказати не раніше ніж за два місяці, а може й довше”, - сказала вона.

Чуєва додала, що є фото не всіх цих предметів, і це - окремий виклик.

Заступниця міністра наголосила, що відслідкувати переміщення культурних цінностей з поки що окупованих росіянами територій набагато складніше.

Також росіяни грабують археологічні об'єкти в зонах бойових дій. І масштаб цієї катастрофи ми побачимо пізніше.

Нагадаємо, Міністерство культури України створило робочу групу Art Sanct Task Force, яка буде займатися запобіганням торгівлі творами мистецтва, які були викраденими росіянами під час війни.