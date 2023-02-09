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На Миколаївщині збили іранський дрон, у Дніпрі чутно вибухи

Цього разу атака безпілотників не масова.

На Миколаївщині збили іранський дрон, у Дніпрі чутно вибухи
Мобільні вогневі групи протиповітряної оборони
Фото: МВС

Україна відбиває чергову атаку російських дронів-камікадзе іранського виробництва. 

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. 

“У Миколаївській області збили один з іранських дронів. Про це повідомив начальник поліції області Сергій Шайхет. Незабаром після цього у регіоні оголосили про відбій повітряної тривоги”, - повідомили у Центрі.

Крім того, у Дніпропетровській та Запорізькій областях працює ППО. 

А у Дніпрі стався вибух у передмісті, як зазначив Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли 9 лютого місто Марганець, що на Дніпропетровщині. В результаті було поранено чотирьох осіб, серед них - дитина.

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