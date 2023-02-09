Незабаром на кордоні з Румунією відкриють новий міжнародний автомобільний пункт пропуску «Дяківці – Раковець».

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Тут визначили цілодобовий режим роботи для пішохідного, автомобільного (включно з автобусами), крім вантажного сполучення. На першому етапі пропускатимуть порожні вантажівки і цистерни.

"Запланована пропускна спроможність на добу – до 300 одиниць транспортних засобів та 1550 громадян. Передбачено 6 смуг руху для оформлення авто та окрема смуга руху для осіб, які перетинають кордон у пішому порядку", - повідомили в ДПС.

Для здійснення пропускних операцій створили окремий структурний підрозділ прикордонників.

Фото: Державна прикордонна служба України Міжнародний автомобільний пункт пропуску «Дяківці – Раковець».

Нагадаємо, торік у листопаді на кордоні з Румунією почав роботу міжнародний автомобільний пункт пропуску “Красноїльськ – Вікову де Сус”. До цього був лише один пункт пропуску для вантажного автотранспорту – “Порубне – Сірет”.