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Автомобільний пункт пропуску “Красноїльськ – Вікову де Сус” на кордоні з Румунією запрацював

Після завершення необхідних робіт з румунського боку пункт пропускатиме вантажний транспорт цілодобово.

Автомобільний пункт пропуску “Красноїльськ – Вікову де Сус” на кордоні з Румунією запрацював
Фото: Мінінфраструктури

10 листопада на кордоні з Румунією почав роботу міжнародний автомобільний пункт пропуску “Красноїльськ – Вікову де Сус”.

Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

Відкриття пункту пропуску відбулось за участі Дениса Шмигаля та Ніколає Чуке – премʼєр-міністрів України та Румунії.

“До сьогодні на кордоні з Румунією в нас був лише один пункт пропуску для вантажного автотранспорту – “Порубне – Сірет”. Він нині один з найзавантаженіших, бо шлях через нього лежить до портів на півдні Європи” – зазначив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Повноцінне відкриття пункту пропуску покращить ситуацію на українсько-румунському кордоні. Після завершення необхідних робіт з румунського боку пункт пропускатиме вантажний транспорт цілодобово.

Фото: Мінінфраструктури
Міжнародний автомобільний пункт пропуску “Красноїльськ – Вікову де Сус” має по три смуги руху на в’їзд та виїзд з України. До відкриття новозведеного МАПП було капітально відремонтовано 7,3 км автомобільної дороги. За добу через цей пункт пропуску може проїжджати до 100 вантажних автомобілів. Рух дозволений для легковиків та порожніх вантажівок. Нагадаємо, у червні в рамках проекту “Відкритий кордон” був відкритий для проїзду оновлений пункт пропуску “Краківець – Корчова” на кордоні з Польщею. Було збільшено кількість смуг для руху, встановлено термінал для автобусів та додаткові термінали для митного та прикордонного огляду.

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