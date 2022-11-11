Після завершення необхідних робіт з румунського боку пункт пропускатиме вантажний транспорт цілодобово.

10 листопада на кордоні з Румунією почав роботу міжнародний автомобільний пункт пропуску “Красноїльськ – Вікову де Сус”.

Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

Відкриття пункту пропуску відбулось за участі Дениса Шмигаля та Ніколає Чуке – премʼєр-міністрів України та Румунії.

“До сьогодні на кордоні з Румунією в нас був лише один пункт пропуску для вантажного автотранспорту – “Порубне – Сірет”. Він нині один з найзавантаженіших, бо шлях через нього лежить до портів на півдні Європи” – зазначив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Повноцінне відкриття пункту пропуску покращить ситуацію на українсько-румунському кордоні. Після завершення необхідних робіт з румунського боку пункт пропускатиме вантажний транспорт цілодобово.

Фото: Мінінфраструктури