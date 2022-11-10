Стратегічне значення. З якими складнощами вже зіткнулась влада через вилучення майна під час воєнного стану

Що коїться з активами і до чого тут спецслужби?

Уже йде мова про несплату податків на сотні мільйонів гривень на Кременчуцькому НПЗ, яким володіють ПАТ «Укрнафта» і ПАТ «Укртатнафта».

Та майже миттєво з приводу активів найбільших з них виникли суперечності за участю правоохоронних і спеціальних служб – СБУ, БЕБ , Офісу Генерального прокурора.

Уперше в історії країни відразу п’ять стратегічно важливих для безпеки та оборони підприємств повернули у сферу управління держави.

«Не пишіть, що це націоналізація»

Не націоналізація, а вилучення майна під час воєнного стану. Так переведення у державну власність ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «АвтоКрАЗ» і ПрАТ «Запоріжтрансформатор» прокоментував міністр оборони Олексій Резніков на спільній з прем’єром і секретарем РНБО пресконференції 8 листопада.

Фото: CNN

«Це не націоналізація, це вилучення майна під час військового стану. Це абсолютно різні правові форми», – наголосив міністр.

І додав, що Міноборони буде здійснювати управління ними, аби забезпечити нагальні потреби ЗСУ і частини іншого сектору безпеки й оборони.

«Це і забезпечення паливно-мастильними матеріалами ЗСУ, і відновлення та ремонт військової техніки та озброєння, і решта всього того, аби наша відсіч збройній агресії РФ була максимально ефективною», – зазначив Олексій Резніков.

Секретар РНБО Олексій Данілов додав, що рішення про відчуження активів стратегічно важливих об’єктів у власність держави прийняли після Ставки Верховного головнокомандувача 5 жовтня.

Фото: РНБО

6 жовтня вилучені активи набули статусу військового майна.

Олексій Данілов додав, що по завершенню воєнного стану власникам можуть повернути ці активи або ж відшкодувати їхню вартість.

Прем’єр Денис Шмигаль своєю чергою зазначив, що трудовим колективам усіх цих підприємств хвилюватися не варто – роботи буде багато.

Фото: Надано пресслужбою

Станом на 8 листопада на всіх вилучених уже відбулися загальні збори акціонерів і створено наглядові ради, що отримали змогу призначати поточний менеджмент, виконавчих керівників.

Стратегічна п’ятірка

Вилучені державою активи доволі строкаті й неоднорідні і за структурою власності, і за кондиціями. Декотрі не працюють, одне взагалі банкрут. Тому суто боротьбою з олігархами це вважати дійсно не варто.

Щодо структури їхньої власності, то, наприклад, в Укрнафті, яка є найбільшим нафтовидобувним підприємством України, компаніям Коломойського та Боголюбова належить близько 42% акцій. А державі в особі НАК «Нафтогаз» – 50% плюс 1 акція. Forbes оцінює частку Коломойського та Боголюбова в Укртатнафті у 28%, стільки ж – у Олександра Ярославського, решта – у НАК «Нафтогаз України».

В активах цієї компанії є Кременчуцький нафтопереробний завод, який не працює з весни через російські ракетні обстріли.

Фото: ДСНС

Власником «Мотор Січі» донедавна був колишній керівник заводу В'ячеслав Богуслаєв, який у 2017 році продав 56% акцій компанії китайському холдингу "Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd". Та згодом операції з акціями «Мотор Січі» були заблоковані, а тоді арештовані. Богуслаєв при цьому залишився фактичним власником і керівником компанії. У жовтні 2022 року його самого теж заарештували – за звинуваченням у державній зраді.

Компанія «АвтоКрАЗ» до вилучення належала групі «Фінанси та кредит» Костянтина Жеваго. Підприємство виготовляє великовантажні автомобілі.

Власником Запоріжтрансформатора, яке виробляє трансформаторне та реакторне обладнання є російський бізнесмен Костянтин Григоришин (у 2016 році отримав українське громадянство). Підприємство – банкрут, однак його реанімація вкрай потрібна державі з огляду на російські атаки на енергетичну інфраструктуру України.

До 24 лютого сукупна вартість вилучених активів становила $2,426 млрд.

За підрахунками Forbes, нині їх оцінюють у $956,5 млн. Найдорожчою є Укрнафта – найбільший видобувач нафти в Україні і власник 600 АЗС. До 24 лютого компанію оцінювали в $1,5 млрд. Зараз – $748 млн. Укртатнафта до війни могла коштувати $830 млн, зараз – $178 млн. «Мотор Січ» може коштувати $27 млн (до війни – $90 млн). АвтоКрАЗ – $3 млн (до війни $10 млн). Запоріжтрансформатор – підприємство-банкрут. Forbes оцінює його вартість у «0» через великі борги – близько $250 млн.

З урахуванням усієї цієї строкатості чи не єдина їхня спільна риса – вони можуть стати в нагоді обороні.

«Нам дійсно потрібні паливно-мастильні матеріали, ремонт техніки, енергозабезпечення, забезпечення запасними частинами», – розповів у коментарі LB.ua міністр оборони Олексій Резніков. І додав, що інших вилучень поки що не заплановано.

Доброго дня, ми з СБУ

І от уже 9 листопада Служба безпеки України повідомила, що перевіряє інформацію про багатомільйонні ухилення менеджментом компанії «Укрнафта» від сплати обов’язкового акцизного збору за 2022 рік.

Окремо вивчають дані про можливі порушення для збільшення прибутку під час виготовлення пального.

При цьому за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора готують повідомлення про підозру менеджменту компанії за ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів, обов'язкових платежів).

«СБУ разом з БЕБ вживають подальших заходів, аби встановити та притягнути до відповідальності усіх причетних до протиправної діяльності та забезпечити безперебійне функціонування стратегічно важливих підприємств України», – зазначили в СБУ.

Фото: СБУ

У БЕБ були більш конкретними у формулюваннях і назвали події обшуками.

«БЕБ проводить обшуки на нафтопереробному заводі за підозрою в ухиленні від сплати понад 700 млн грн податків», – зазначили в бюро, додавши, що перевіряють інформацію про ухилення від сплати податків керівництвом одного НПЗ, де також задіяна група підприємств, які постачають паливно-мастильні матеріали.

«Їхнім власником є один з найбагатших олігархів України», – зазначили в бюро.

Слідство встановило, що впродовж 2019-2022 років службові особи декількох підприємств, ймовірно, занизили податкові зобов’язання з акцизного податку. Зокрема, приховували та не відображали в податковій і бухгалтерській звітності фінансово-господарські операції.

У компанії тим часом заперечили інформацію про заборгованість і несплату податків. І нагадали, що Укрнафта й Укртатнафта, яка володіє Кременчуцьким нафтопереробним заводом, – це два різні суб'єкти господарювання.

Хоча спільне у них є – у обох компаніях частками володіють Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов.

Якщо претензії силовиків будуть доведені в суді, ця історія цілком може закінчитись необхідністю доплатити в державний бюджет понад 700 млн грн з урахуванням інфляції.

Тобто фактично підприємство, за яке держава мала б сплатити власнику, вже може бути винним державному бюджету ці кошти. І не факт, що тільки ці.

«По НПЗ дійсно були питання щодо сплати податків ще до вилучення, у нас принаймні були такі звернення», – розповів LB.ua заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк. Але чому про них так активно заговорили саме зараз? Можливо, саме на тлі розмов про зміну керівництва. Бо коли міністр оборони розповів про призначення нової наглядової ради Укрнафти, у самій компанії вже наступного дня заявили, що її роботу заблокували, а керівників не допустили на робочі місця.