Єврокомісія оголосила план надання Україні допомоги у розмірі 18 млрд євро у 2023 році

У середу, 9 листопада, Європейська комісія оголосила план надання Україні регулярної макрофінансової допомоги в обсязі до 1,5 млрд євро щомісяця. Загальна сума допомоги складає 18 млрд євро.

Про це повідомив у Twitter віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

"Сьогодні ми створюємо новий інструмент фінансування, щоб забезпечити стабільне та прогнозоване фінансування України у 2023 році", – йдеться у повідомленні.

✅ Today, we are creating a new funding instrument to provide stable and predictable financing to Ukraine 🇺🇦in 2023.



It would consist of long-term loans on highly favourable terms of up to €18 billion, as part of our unwavering support for Ukraine.#StandwithUkraine pic.twitter.com/jkN38SQSi6 — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) November 9, 2022

Домбровскіс додав, що інструмент фінансування складатиметься з довгострокових позик "на дуже вигідних умовах і становитиме 18 млрд євро в рамках непохитної підтримки Євросоюзом України".

Нагадаємо, Угорщина заявила міністрам фінансів країн Європейського Союзу на зустрічі в Брюсселі, що не підтримає необхідних змін для підготовки пакета допомоги Україні в розмірі 18 млрд євро наступного року.

До слова, з початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала 752 284 млн гривень міжнародної фінансової підтримки.