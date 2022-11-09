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Єврокомісія оголосила план надання Україні допомоги у розмірі 18 млрд євро у 2023 році

Україна отримуватиме щомісяця 1,5 млрд євро.

Єврокомісія оголосила план надання Україні допомоги у розмірі 18 млрд євро у 2023 році
​Валдіс Домбровскіс
Фото: Телеграм-канал Дениса Шмигаля

У середу, 9 листопада, Європейська комісія оголосила план надання Україні регулярної макрофінансової допомоги в обсязі до 1,5 млрд євро щомісяця. Загальна сума допомоги складає 18 млрд євро. 

Про це повідомив у Twitter віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

"Сьогодні ми створюємо новий інструмент фінансування, щоб забезпечити стабільне та прогнозоване фінансування України у 2023 році", – йдеться у повідомленні. 

Домбровскіс додав, що інструмент фінансування складатиметься з довгострокових позик "на дуже вигідних умовах і становитиме 18 млрд євро в рамках непохитної підтримки Євросоюзом України".

Нагадаємо, Угорщина заявила міністрам фінансів країн Європейського Союзу на зустрічі в Брюсселі, що не підтримає необхідних змін для підготовки пакета допомоги Україні в розмірі 18 млрд євро наступного року.

До слова, з початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала 752 284 млн гривень міжнародної фінансової підтримки.

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