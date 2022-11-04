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З 24 лютого Україна отримала міжнародну допомогу на 752 284 млн гривень

Вона включає в себе гранти і кредити.

З 24 лютого Україна отримала міжнародну допомогу на 752 284 млн гривень
Фото: slovoidilo.ua

З початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала 752 284 млн гривень міжнародної фінансової підтримки.

Про це повідомив у Telegram перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВР Ярослав Железняк.

“Загальна сума міжнародної фінансової підтримки (гранти та кредити) з початку війни по 1 листопада склала 752 284 млн гривень”, – йдеться у повідомленні.

 

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявили, що для відбудови України має бути створений новий "план Маршалла", у якому Євросоюз відіграватиме особливу роль.

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