Ердоган висловив солідарність із Путіним щодо його пропозиції "відправляти зерно бідним країнам"

Туреччина і Росія досягли консенсусу щодо використання зернового коридору в Чорному морі, особливо для відправки зерна бідним країнам Африки.

Таку заяву президента Ердогана цитує Анадолу. За його словами, він досягнув домовленості з президентом РФ щодо безкоштовної відправки зерна нужденним країнам.

"Під час нашої розмови з Путіним він сказав: "Давайте відправимо безкоштовно зерно в такі країни, як Джибуті, Сомалі та Судан". У цьому ми були солідарні", – сказав Ердоган на виставці Незалежної асоцації промисловців і бізнесменів.

Нагадаємо, що сама Росія стала причиною блокування експорту зерна з України, зокрема й для нужденних країн, що опинилися на межі голоду. Для уникнення катастрофічної ситуації в липні Україна і Туреччина за посередництва ООН уклали зернову угоду, згідно з якою експорт агропродукції було відновлено з трьох портів Одеської області, а Росія, яка уклала дзеркальну угоду, зобовʼязувалась не обстрілювати судна зі збіжжям.

Однак минулої суботи росіяни вирішили в односторонньому порядку вийти з домовленостей. Втім, це не завадило відправляти судна надалі. Москву переконували повернутися до угоди Ердоган і генсек ООН Антоніу Гутерреш, і 3 листопада росіяни оголосили, що повертаються до домовленостей.

При цьому вони заявили, що пішли на це, бо Україна нібито надала їм додаткові гарантії. МЗС України спростував це і зазначив, що жодних нових зобовʼязань, крім тих, що були досягнуті в липні, Київ на себе не брав.