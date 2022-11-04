У МЗС Ірану закликали Україну до переговорів

Іран стверджує, що не надає зброю Росії.

У МЗС Ірану назвали заяву голови МЗС України Дмитра Кулеби емоційною та закликали українську сторону до переговорів.

Про це повідомила пресслужба МЗС Ірану.

Речник МЗС Насер Канані підкреслив “активний нейтралітет” Ірану щодо війни в Україні та заявив, що “емоційні заяви та голослівні звинувачення не допоможуть вирішити кризу в Україні”.

Він порадив Україні бути реалістами та не висувати неправдиві звинувачені на адресу Ірану.

Канані заперечив надсилання будь-якої зброї та обладнання для використання у війні в Україні.

У МЗС Ірану запропонували Україні провести двосторонню технічну та експертну зустріч.

Як раніше повідомлялось, Іран дипломатичними каналами поінформували про наслідки надсилання Тегераном росіянам нової зброї – ударних безпілотників та балістичних ракет.