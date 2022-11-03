Квебек хоче скасувати обов’язкову присягу політиків королю Чарльзу

Скасування підтримують обрані члени двох політичних партій, які виступають за незалежність провінції від Канади.

Франкомовна канадська провінція Квебек готова запровадити законодавство, відповідно до якого місцеві парламентарі не будуть змушені присягати британському королю Чарльзу.

Про це пише Reuters.

Саймон Джолін-Барретт, лідер парламентської Коаліції за майбутнє Квебеку, заявив, що вони готові представити законопроєкт про скасування вимоги, яку критики називають застарілою.

Натомість присяга може бути необов’язковою, зазначив речник уряду.

“Я думаю, що жителі Квебеку підтримують нас. Разом ми можемо зробити це швидко”, – сказав Джолін-Барретт журналістам.

У вівторок, 1 листопада спікер Національної асамблеї Квебеку заявив, що для виконання своїх обов’язків усі обрані депутати повинні присягнути королю Чарльзу, а не лише жителям провінції.

Обрані члени двох політичних партій, які виступають за незалежність Квебеку від Канади, заявили, що не будуть складати присягу.

“Я вважаю огидним… присягати на вірність іноземній колоніальній імперії, яка завдала шкоди Квебеку”, – заявив лідер партії Квебеку Пол Сен-П’єр Пламондоні.

Британія колонізувала Канаду наприкінці 1500-х років, перемігши французьких колоністів, які здебільшого селилися в Квебеку. Канада залишалася частиною Британської імперії до 1982 року. Тепер вона є членом Співдружності, що складається переважно з колишніх імперських країн, у яких британський монарх є главою держави.