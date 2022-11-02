Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес прибув до Києва з візитом.

Про це він повідомив у Twitter.

"Щойно прибув до Києва, щоб передати прихильність та підтримку Іспанії народу та уряду України у захисті її суверенітету, миру та свободи; а також підтримати та подякувати співробітникам посольства Іспанії в Україні за їхню роботу", – написав Альбарес.

Just arrived in #Kyiv to convey Spain's commitment and support to the people and government of #Ukraine in defense of its sovereignty, peace and freedom; and support and thank the members of the Embassy of Spain in Ukraine @EmbEspKyiv for their work. — José Manuel Albares (@jmalbares) November 2, 2022

Нагадаємо, в жовтні міністр оборони Іспанії відвідала авіабазу, де українські військовослужбовці проходять навчання.