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​Міністр закордонних справ Іспанії прибув до Києва з візитом

Хосе Альбарес приїхав подякувати співробітникам посольства за їхню роботу.

​Міністр закордонних справ Іспанії прибув до Києва з візитом
Хосе Мануель Альбарес
Фото: Скіншот відео

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес прибув до Києва з візитом.

Про це він повідомив у Twitter.

"Щойно прибув до Києва, щоб передати прихильність та підтримку Іспанії народу та уряду України у захисті її суверенітету, миру та свободи; а також підтримати та подякувати співробітникам посольства Іспанії в Україні за їхню роботу", – написав Альбарес.

Нагадаємо, в жовтні міністр оборони Іспанії відвідала авіабазу, де українські військовослужбовці проходять навчання.

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