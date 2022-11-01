​Австрія скасувала безоплатний проїзд для українців

Залізницею можна буде проїхати безкоштовно лише один раз.

З 1 листопада проїзд для громадян України в громадському транспорті Відня буде платним. Залізницею можна буде проїхати безкоштовно лише раз – під час першого в’їзду.

Про це повідомило Посольство України в Австрії.

"Квиток для українців, які прибули вперше" (Erstankunft Ukraine-Ticket) надаватиметься всім особам з українським паспортом, які прибувають з України через кордони Чехії, Словаччини та Угорщини. Цей квиток дійсний протягом 24 годин з моменту видачі для здійснення поїздки до пункту призначення в Австрії або до прикордонних станцій у напрямку Німеччини, Швейцарії або Італії у 2-му класі потягів ÖBB. Українці, які вже перебувають в Австрії, мають купувати квитки на потяги ÖBB з листопада", –йдеться в повідомленні.

З детальною інформацією щодо придбання проїзних квитків у громадському транспорті Відня можна ознайомитися за посиланням.

Зазначається, що посольство України продовжує перемовини з федеральним урядом Австрії, політиками та підприємствами, які забезпечують роботу громадського транспорту, "стосовно створення доступніших умов проїзду для громадян України, які перебувають у Австрії з метою тимчасового захисту".

В Австрії знаходиться близько 88 тис. біженців з України, які були вимушені втекти з країни, рятуючись від війни.

Нагадаємо, голова МЗС Чехії, яка зараз головує у Раді ЄС, заявив, що українські біженці, які отримали тимчасовий захист в Євросоюзі але повернулися додому, можуть знову приїхати на зиму.

Раніше міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала громадян, які зараз знаходяться за кордоном, не повертатися додому до весни, оскільки зима може бути складною через терористичні атаки Росії.