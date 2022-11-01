СБУ оголосила підозру очільнику Херсонського «Морпорта РФ», «голові» селища та колишнюій директорці гімназії

Всі вони погодились на співпрацю з ворогом добровільно чи з власної ініціативи.

В результаті слідчо-оперативних дій СБУ повідомлено про підозру у вчиненні злочинів проти України трьом черговим ворожим поплічникам.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Серед них - керівник створеного агресором «Государственного унитарного предприятия "Херсонский морской торговый порт"».

«Встановлено, що він забезпечував переправлення військової техніки і боєприпасів РФ для окупаційного угруповання на правому березі Дніпра. Для цього надав плавзасоби підприємства, які використовувались під час зведення мостових переправ через Дніпро», - йдеться у повідомленні.

Також «посадовець» брав участь у розграбуванні захоплених підприємств воднотранспортної галузі регіону для передачі викраденого майна на користь РФ.

За даними слідства, зловмисником є колишній чиновник Укрводшляху. У червні цього року він добровільно пішов на співпрацю з ворогом і вступив до лав окупаційної адміністрації Херсону.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) КК України.

Крім цього, на Херсонщині задокументовано злочинну діяльність призначеного загарбниками «голови» селища Миролюбівка.

«З початку окупації села зловмисник з власної ініціативи допомагав загарбникам. Він надавав їм інформацію стосовно учасників АТО та українських правоохоронців. Водив представників окупаційної влади місцевістю, тим самим допомагаючи їм формувати логістику», - інформує спецслужба.

Ще одну колаборантку викрито на Луганщині. Нею виявилась колишня директорка гімназії у Біловодську, яка добровільно погодилася очолити місцевий ліцей, підпорядкований окупаційній адміністрації «ЛНР».

«За вказівкою агресора вона організувала «навчальний процес» з використанням російських «підручників» і «методичок», а педагогів направила на «перепідготовку» до РФ», - йдеться у повідомленні.

Перебуваючи на «посаді», ворожа поплічниця агітувала дітей підтримати окупантів і в подальшому приєднуватися до їх лав. Для поширення прокремлівської пропаганди вона закликала до створення у захоплених школах осередків так званої «юнармии» РФ.

Наразі Служба безпеки встановила місця перебування всіх трьох зловмисників, задокументувала їхні злочинні дії і проводить комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру міністру транспорту РФ, через якого в Крим перекидали бронетехніку. Ворожі колони переправляли через територію тимчасово окупованого Криму залізницею.