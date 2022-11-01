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На Київщині виявили 1 367 тіл загиблих під час російської окупації людей

200 тіл досі лишаються непізнаними.

На Київщині виявили 1 367 тіл загиблих під час російської окупації людей
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Станом на 1 листопада на території населених пунктів Київської області, які були звільнені від російських військ, поліцейські виявили 1 367 тіл вбитих росіянами цивільних.

Про це повідомив на брифінгу в Медіацентрі Україна начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

"Зниклими безвісти вважаються 384 наших співвітчизника. Ми не знаємо їхньої долі. Сподіваюся, вони живі, можливо вивезені десь на територію РФ, можливо, ув'язнені. Але на сьогодні ми не знаємо де вони. Тому закликаємо всіх громадян, якщо вам щось відомо, якщо у вас хтось зник, не можете з кимось зв'язатися, обов'язково у будь-якому відділені повідомите про це Національній поліції", – зазначив він.

 

Нєбитов додав, що досі невпізнаними залишається 200 тіл убитих цивільних. У них взяли зразки ДНК і поховали за порядковим номером.

"По процедурі відбирається ДНК і поміщається до бази даних. Далі, якщо будь-яка людина звертається з проханням знайти родича, то відбувається забір ДНК і є порівняння. Поступово, коли нам приходять результати експертиз, звичайно що кількість невпізнаних трупів зменшується. Родичам передається інформація, де поховане тіло і приймається рішення про перепоховання", – розповів начальник поліції Київщини.

Нагадаємо, на Київщині знайшли тіла двох закатованих росіянами чоловіків, у одного з них – шеврони академії СБУ. 

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