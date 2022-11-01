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Понад 10 житлових будинків було пошкоджено нічним обстрілом Миколаєва

Вибито 200 вікон.

Понад 10 житлових будинків було пошкоджено нічним обстрілом Миколаєва
Миколаїв
Фото: Сєнкевич у Телеграм

Більше 10 житлових будинків у Миколаєві зазнали пошкоджень внаслідок сьогоднішніх нічних обстрілів. У них загалом вибито близько 200 вікон. 

Два будинки частково зруйновані, ще в семи пошкоджено дах. Про це мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив у Телеграм

"Із самого ранку на місцях обстрілів працюють наші комунальники. Бригади КП “ЕЛУ автодоріг” та “Миколаївські парки” розчищають проїжджу частину, тротуари та зелені зони від уламків та сміття", – повідомив він.

Нагадаємо, сьогодні вночі російська армія вдарила по середмістю Миколаєва ракетами С300. Загинула одна жінка – ракета влучила в її будинок. Загибла намагалась укритися в ванній. 

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