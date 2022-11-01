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Уночі повітряні сили збили шість безпілотників Shahed-136

Іранські дрони були знищені над Полтавщиною і Дніпропетровщиною.

Уночі повітряні сили збили шість безпілотників Shahed-136
Ілюстративне фото
Фото: itc.ua

Уночі 31 жовтня українські військові збили шість іранських безпілотників Shahed-136.

Про це повітряні сили ЗСУ повідомляють у Telegram.

“31 жовтня уночі збито три дрони-камікадзе Shahed-136, які атакували Україну з північно-східного напрямку у зоні відповідальності повітряного командування "Схід", – йдеться у дописі.

Зазначається, що три Shahed-136 було збито підрозділами територіальної оборони на Полтавщині, ще три – винищувальною авіацією Повітряних Сил ЗС України на Дніпропетровщині.

 

Нагадаємо, українські сили вже знищили понад 300 іранських дронів. Найближчим часом Україна очікує на посилення ППО двома батареями NASAMS для знищення ворожих ракет і БПЛА.

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