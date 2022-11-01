Український безпілотник "нормально полетить" вже до кінця цього року, – "Укроборонпром"

Український безпілотник "нормально полетить" вже до кінця цього року. Перші випробування "важкої машини" з 75 кг бойового заряду вже успішно проведені.

І це не єдина розробка вітчизняного БпЛА. Про це на брифінгу повідомив менеджер "Укроборонпром" Олег Болдирєв.

"Наша важка машина нашої розробки – це не єдина наша машина (БПЛА). Це машина, про яку ми вже сказали. Ми сказали «А» про неї, а саме: тисячі кілометрів та 75 кг бойового навантаження… Така машина нормально полетіть до кінця цього року", – заявив він.

Він додав, що вже проведені перші випробування такого БпЛА.

"Вона вже злетіла, вона вже сіла… Це важка машина, понад 200 кг злітної ваги. Це розробка, яка відповідає завданням, що були поставлені нам Валерієм Залужним ще на початку серпня. Тоді був поставлений перелік завдань з комплексу, одне з них було таким. Думаю, що до нового року ми його презентуємо та покажемо ЗСУ. Як нашому поки що єдиному замовнику", – анонсував він.

Болдирєв наголосив, що країна-окупант за останні роки не змогла розробити жодного власного БпЛА. Саме тому замовляє "Шахіди" іранського виробництва, з якими пов'язані декілька міфів.

"Перший міф — іранські дрони зроблені «з багна та палок». Це не так. Ці дрони насправді вироблялися шість років. Другий міф – це дешева зброя… Це не так дорого, як балістична ракета, але точно не дешево. Третє – будь-яка людина в гаражі може зробити такий безпілотник… Це також не так, бо Росія використовувала б їх з першого дня та не купувала б в Ірану. Тому це така зброя, що ззовні виглядає просто… Застосування «Шахідів» має визначальний характер з точки зору бойового застосування. Наприклад, частина дронів летить з метою виявлення наших зон покриття ППО. Частина летить різними маршрутами, щоб точно вирахувати місцеперебування нашого ППО, де воно дістає слабо. Частина їх точно летить, щоб встановити місця західного ППО, що передано нам цієї осені. Тому це не просто «літачки», що запущені та десь вдарять. Це комплекс, який застосовується вперше у світі у такому обсязі… А нами створюється тактика знищення таких комплексів", – підкреслив він.

На його думку, той факт, що Росія на державному та приватному рівні не змогла розробити власний БпЛА, позитивний сигнал для України.

"Це добре для нас. Погано для них. Але наразі все одно треба витрачати багато державних грошей, щоб розробляти українські БпЛА. Будь-то приватний сектор, що має свої переваги, але не має таких потужностей. Чи то державний сектор, «Укроборонпром»… Або державне-приватне партнерство, над чим ми вже працюємо. Наша мета – не зробити найкраще у світі, що не має аналогів. Наша мета ) зробити багато. Залужний просить це «на вчора»", – сказав він.

Нагадаємо, також компанія Укрспецистемс запустила виготовлення українського безпілотного літального комплексу SHARK. Він стійкий до РЕБ і може наводити вогонь.