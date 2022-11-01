СБУ затримала диверсанта російської воєнної розвідки, який готував вибухи на Одеській залізниці

Він використовував документи, оформлені на підставних осіб, зокрема паспорт громадянина України.

Контррозвідка Служби безпеки запобігла серії диверсій на об’єктах залізничної інфраструктури на півдні України. В результаті багатоетапної спецоперації на Одещині затримано агента ГУ ГШ ЗС РФ, відомого як ГРУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Встановлено, що він збирав розвіддані про перевезення військової техніки, озброєння, боєприпасів і паливо-мастильних матеріалів на окремих ділянках Одеської залізниці", - йдеться у повідомленні.

Серед вилученого у зловмисника - понад 3 кг тротилу, протитанкова міна і підривачі.

Фото: СБУ

Отриману внаслідок власних дій інформацію він планував передати воєнній розвідці РФ для підготовки вибухів на основних логістичних шляхах сил оборони на південному напрямку.

Для виконання ворожого завдання зловмисник встановив поблизу залізничної колії у передмісті Одеси дві дистанційні фотопастки. Ці спеціальні пристрої дозволяли йому відстежувати переміщення рухомого складу в режимі реального часу і отримувати відповідні фото через мобільний додаток.

Для конспірації російський агент постійно змінював зовнішність та канали зв’язку зі своїм російським "куратором". Також він використовував документи, оформлені на підставних осіб, зокрема паспорт громадянина України.

Фото: СБУ

Втім, співробітники СБУ своєчасно встановили місце перебування зловмисника, задокументували злочинні дії і затримали його під час налаштування пристрою дистанційного спостереження за маршрутом залізничного транспорту.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала агента росіян, який вистежував позиції HIMARS. Крім того, зловмисник коригував численні ракетні удари по Нікополю.