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СБУ затримала агента росіян, який шпигував за позиціями HIMARS

Крім того, зловмисник коригував численні ракетні удари по Нікополю.

СБУ затримала агента росіян, який шпигував за позиціями HIMARS

Контррозвідка Служби безпеки України затримала ще одного російського агента в ході контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Дніпропетровської області.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Серед основних його завдань також було виявлення можливих бойових позицій реактивних систем HIMARS і далекобійних британських гаубиць М777 поблизу лінії фронту. Крім того, зловмисник коригував численні ракетні удари по Нікополю, зокрема по об’єктах енергетичної інфраструктури, та «звітував» окупантам про наслідки повітряних атак.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий житель, якого після початку повномасштабного вторгнення завербували представники спецслужб РФ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. За клопотанням СБУ суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що СБУ затримала на Харківщині депутата, який під час окупації забезпечував ворога продовольством.

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