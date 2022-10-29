Центр і стара частина Авдіївки зазнали численних обстрілів

Стріляли і по Лиманській громаді.

Російська армія обстріляла стару і центральну частини Авдіївки. Інформація про постраждалих і обсяги руйнувань унаслідок численних обстрілів уточнюється.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Телеграм. Крім того, в Очеретинській громаді були обстріли в районі Водяного, Невельського і Первомайського – в останньому пошкоджено щонайменше два будинки.

"Також росіяни стріляли по околицях Мар'їнської громади – без жертв. На Лисичанському напрямку — знову масовані обстріли Торського і Зарічного в Лиманській громаді. Наслідки обстрілів встановлюємо. Донецька область – це одна суцільна гаряча точка. Залишатися тут – небезпечно!" – зазначив він.

За словами Кириленка, найбільшу активність в області ворог виявляв на Донецькому напрямку.

Згідно з повідомленням Генштабу, ворог також не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.