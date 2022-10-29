Росіяни обстріляли житлові будинки Нікополя, є поранений

Цієї ночі ворожа армія обстріляла три громади Дніпропетровської області. Найбільше постраждав Нікополь.
Там пошкоджено вісім багатоповерхівок і приватних будинків, магазини, меблева фабрика, готель, автобусна зупинка, газогін та електромережі. Поранено 39-річного чоловіка, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Телеграм.
Потерпілого госпіталізовано, його стан – середньої тяжкості.
За словами Резніченка, російські снаряди спричинили пожежу на автозаправній станції та у гаражному кооперативі. Вогнеборці полум’я уже приборкали.
За словами мера Кривого Рогу, по Нікополю били зі ствольної артилерії. Марганець був під ударами "граду".