Росіяни обстріляли житлові будинки Нікополя, є поранений

Обстріл Дніпропетровської області в ніч на 29 жовтня

Цієї ночі ворожа армія обстріляла три громади Дніпропетровської області. Найбільше постраждав Нікополь.

Там пошкоджено вісім багатоповерхівок і приватних будинків, магазини, меблева фабрика, готель, автобусна зупинка, газогін та електромережі. Поранено 39-річного чоловіка, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Телеграм.

Потерпілого госпіталізовано, його стан – середньої тяжкості.

За словами Резніченка, російські снаряди спричинили пожежу на автозаправній станції та у гаражному кооперативі. Вогнеборці полум’я уже приборкали.

Фото: Валентин Резніченко в ТГ

Фото: Валентин Резніченко Дніпропетровська область

"У Марганецькій та Мирівській громадах минулося без постраждалих", – написав він.

За словами мера Кривого Рогу, по Нікополю били зі ствольної артилерії. Марганець був під ударами "граду".