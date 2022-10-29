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Росіяни обстріляли житлові будинки Нікополя, є поранений

Чоловік госпіталізований. 

Росіяни обстріляли житлові будинки Нікополя, є поранений
Обстріл Дніпропетровської області в ніч на 29 жовтня
Фото: Валентин Резніченко в ТГ

Цієї ночі ворожа армія обстріляла три громади Дніпропетровської області. Найбільше постраждав Нікополь.

Там пошкоджено вісім багатоповерхівок і приватних будинків, магазини, меблева фабрика, готель, автобусна зупинка, газогін та електромережі. Поранено 39-річного чоловіка, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Телеграм. 

Потерпілого госпіталізовано, його стан – середньої тяжкості. 

За словами Резніченка, російські снаряди спричинили пожежу на автозаправній станції та у гаражному кооперативі. Вогнеборці полум’я уже приборкали. 

Фото: Валентин Резніченко в ТГ
Дніпропетровська область
Фото: Валентин Резніченко
Дніпропетровська область
"У Марганецькій та Мирівській громадах минулося без постраждалих", – написав він. 

За словами мера Кривого Рогу, по Нікополю били зі ствольної артилерії. Марганець був під ударами "граду". 

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