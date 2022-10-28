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За день росіяни обстріляли три громади Сумської області

Росіяни обстрілювали Сумщину з мінометів, гранатометів та артилерії.

За день росіяни обстріляли три громади Сумської області
Фото: Дмитро Живицький

Протягом дня 28 жовтня росіяни випустили по трьом громадам Сумської області 40 боєприпасів із мінометів, гранатометів та артилерії. 

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Зокрема, під ворожим вогнем була Есманська громада. Туди русня стріляла з артилерії (ймовірно 152 мм). Зафіксували 6 вибухів”, - розповівЖивицький. 

Також під обстрілами була Білопільська громада - росіяни випустили 15 мін по одному з прикордонних сіл. 

Крім того, по Зноб-Новгородській громаді окупанти вели огонь із САУ (9 приходів). Також по цій території вели обстріл із гранатомету, орієнтовно здійснено до 10 пострілів. 

Внаслідок обстрілів не зафіксовано жертв і пошкоджень. 

Як раніше повідомлялось, окупанти кустарно модернізували зенітну ракету С-300, тому її точність впала в рази. Внаслідок її використання гине мирне населення у прифронтових зонах.

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