Військові армії РФ під час окупації Харківської області пошкодили найбільший в Європі радіотелескоп.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Під час окупації на території дослідної обсерваторії в Чугуївському районі знаходилися російські військові. Вони пошкодили обладнання та зруйнували будівлі. Правоохоронці вилучили речові докази, які свідчать про військову агресію окупантів”, - повідомили в поліції.

В результаті будівля установи була повністю зруйнована, скоріш за все вона не підлягає відновленню.

Цей радіотелескоп найбільший не тільки в Україні, а й в усій Європі, його територія займає більше 100 га.

На території станції окупанти перебували кілька місяців, вони рили там окопи та покинули після себе чимало боєприпасів та залишків від них.

Нагадаємо, міжнародний благодійний фонд з розмінування The HALO Trust допоможе Україні із розмінуванням деокупованих територій Харківської області.