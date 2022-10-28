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Українці в Німеччині зможуть обміняти готівкову гривню на євро до 30 жовтня, - Нацбанк

Причиною завершення програми обміну назвали суттєве зниження кількості та сум обмінних операцій, порівняно зі стартом обміну.

Українці в Німеччині зможуть обміняти готівкову гривню на євро до 30 жовтня, - Нацбанк
Фото: uu.nl

Українці, які перебувають у Німеччині, зможуть обміняти готівкову гривню на євро до 30 жовтня.

Про це повідомили в пресслужбі Національного банку України.

За інформацією фінустанови, 30 жовтня завершується дія програми з обміну готівкової гривні на євро в німецьких кредитних установах. 

"Нагадаємо, що програма обміну була започаткована на основі угоди, укладеної між Національним банком України, Федеральним банком Німеччини та Міністерством фінансів Німеччини. Вона дала можливість нашим громадянам, які через війну вимушено залишили Україну та перебували у Німеччині, обміняти наявну в них готівкову гривню для задоволення життєвих потреб", - зазначили в НБУ.

Причиною завершення програми обміну назвали суттєве зниження кількості та сум обмінних операцій, порівняно зі стартом обміну.

За даними НБУ, станом на 28 жовтня за п’ять місяців дії угоди українці обміняли на євро у Німеччині майже 154 млн грн.

Нагадаємо, в Польщі термін дії схожої угоди з Україною завершився 10 вересня.

З 1 серпня українські переселенці на Мальті отримали змогу обмінювати готівкову гривню на євро.

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