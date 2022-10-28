“Епіцентр” отримав премію HR-бренд року в Україні

Як повідомляє оргкомітет премії, “Епіцентр” здобув перемогу в номінаціях “Соціальний проєкт року” та “HR-маркетинг в дії”.

“Епіцентр” завжди виступав активним учасником благодійних та соціальних ініціатив. Попри всі складнощі військового часу, з початку повномасштабного вторгнення компанія не тільки не зупинила жодної із запланованих благодійних ініціатив, але й значно їх розширила, надаючи допомогу переселенцям, ЗСУ, ДСНС, медикам, комунальним службам та іншим категоріям осіб, що потребують допомоги. В рамках номінації “Соціальний проєкт року” були відзначені відразу три ініціативи компанії:

● ГО «Епіцентр Дітям», що підтримується компанією вже багато років, займається залученням до спорту, навчанняч, розвитком особистості та соціалізацією дітей із малозабезпечених сімей, дітей сиріт, дітей із багатодітних сімей та дітей учасників бойових дій;

● Благодійний проєкт «Рятуємо життя», місія якого - врятувати якомога більше життів українців у регіонах, де ведуться активні бойові дії. Цей проєкт передбачає закупівлю для українських медиків 55-ти бронешвидких та реанімобілів;

● Мережа гуманітарних штабів, створена компанією ще на початку повномасштабного вторгнення для перевезення, обробки, зберігання та подальшого розподілення гуманітарної допомогою для українців. В цьому проєкті були задіяні не тільки працівники компанії, але й її логістичні потужності.

У номінації “HR маркетинг в дії” група компаній перемогла з проєктом “IQ офіс. Офіс майбутнього”. Інноваційний IQ-Офіс в місті Городок Хмельницької області було відкрито в кінці минулого року. З тих пір він став «мозковим центром» ГК «Епіцентр» об’єднавши понад 300 спеціалістів ІТ- і digital-департаментів, відділів контенту і автоматичного замовлення товарів тощо.



IQ-Офіс є магнітом для залучення перспективних фахівців галузі IT, які працюватимуть на благо міста та регіону і дадуть йому новий поштовх у розвитку. З офісом в Городку з'явилося 30 нових прогресивних спеціальностей. В перспективі компанія планує збільшити число співробітників, задіяних в IQ-офісі до 1000 осіб.

Довідка. Премія HR-бренд Україна - це щорічна незалежна авторитетна премія за найбільш успішні проекти в галузі управління персоналом. Премія має всеукраїнський масштаб та об’єднує усі галузі бізнесу. Завдання премії – виділити, оцінити і популяризувати кращі HR-практики та інноваційні рішення компаній в роботі з людським капіталом, а також зібрати унікальний досвід бізнесу щодо роботи з людьми в умовах воєнного часу.