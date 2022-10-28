За 88 днів роботи “Зернового коридору” з України відбуло 397 кораблів із вантажем у 9 млн тонн.

Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Сьогодні, 27 жовтня з портів “Чорноморськ” та “Південний” вийшли 7 суден зі 102 тис. тонн агропродукції. Судна прямують до країн Африки, Азії та Європи.

Приріст обсягів вивезеної с/г продукції Коридором останніми тижнями становить орієнтовно 1 млн тонн.

Зокрема, за останні сім днів збільшилися обсяги поставок як кукурудзи, так і пшениці.

Останньої експортовано 214,3 тис. тонн – це більше, ніж позаминулий тиждень, на 66 тис. тонн. Загальний обсяг поставок пшениці становить 2,6 млн тонн.

Кукурудзи відвантажено 354 тис. тонн, що на 100 тис. тонн більше, ніж за тиждень до того. Всього кукурудзи вивезено Коридором 3,7 млн тонн.

Частка Африки в загальній структурі відвантажень пшениці становить 25,16 %. До країн, які потерпають від гуманітарної кризи, вивезено 23% пшениці. У рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН з українських портів відбуло 6 кораблів зі 190 080 тонн вантажу.

Нагадаємо, заступник Генсекретаря ООН з гуманітарної допомоги Мартін Гріффітс припустив, що до “зернової угоди” можуть додати порт Миколаєва.