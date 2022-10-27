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На Київщині можуть вимикати світло більш ніж на 4 години, - Кулеба

Це необхідно, щоб подолати наслідки нічної атаки РФ.

На Київщині можуть вимикати світло більш ніж на 4 години, - Кулеба
Фото: 7dniv.info

У Київській області вимкнення електроенергії може тривати понад чотири години.

Про це повідомив у Telegram керівник Київської ОВА Олексій Кулеба.

"У Київській області застосовуються обмеження постачання електроенергії. Вимкнення можуть тривати довше, ніж 4 години. Це необхідно, щоб подолати наслідки нічної атаки країни-терориста", - йдеться в повідомленні.

Кулеба додав, що усі служби працюють над відновленням та стабілізацією ситуації.

Фото: Telegram/Олексій Кулеба

Нагадаємо, Кулеба також попереджав, що потрібно готуватися до екстрених відключень електрики на невизначений термін.

Сьогодні ворожі "шахеди" влучили в обʼєкт енергетичної інфраструктури однієї з громад Київщини.

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